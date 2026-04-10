2023-24シーズンにはレヴァークーゼンでブンデスリーガ14ゴール8アシストと結果を残したものの、そこから成績が上がってこない25歳のナイジェリア代表FWヴィクター・ボニフェイス。レヴァークーゼンでは定位置を守れず、今季はブレーメンにレンタル移籍中だ。しかし今季は膝の軟骨損傷から手術を受け、12月からこの4月まで離脱が続いていた。現在はチームに復帰しているのだが、その姿が批判を浴びている。独『Bild』によると、ボ