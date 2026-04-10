ソフトバンクは、他の5G通信よりも多くの無線リソースを割り当てすることで混雑している場所や時間帯でも高速な5Gデータ通信が利用できる「Fast Access」を6月2日から提供する。利用料金は、対象料金プランの加入で無料となる。 ソフトバンクの「5G SA」対応SIMカードを、「5G SA」対応のスマートフォンで利用すると「Face Access」が利用できる。 対象となる料金プランはペイトク 2、テイ