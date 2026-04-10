日本電気硝子は、化学強化専用超薄板ガラス「Dinorex UTGR」が、モトローラの新型折りたたみスマートフォン「motorola razr fold」に採用されたと発表した。 本体内側のメインディスプレイにDinorex UTGを採用 「Dinorex UTG」は曲げたり折りたたんだりできる柔軟性を持ったデバイス向けに開発された。高い表面平滑性と板厚の均一性を持ち、直径3mm以下でも折り曲げが可能。 モトローラが定め