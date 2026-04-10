LINEヤフーは、平成28年に発生した熊本地震から10年の節目に、被災地支援を目的とした特設サイト「想いをつなぐ、未来を築く」を公開した。 熊本地震は、3日間で震度6弱以上の地震が7回発生するなど大きな地震が短期間に複数回発生したほか、震度7が制定されて以来初めて、震度7を同一地域で2度観測されたほか、大きな揺れが続いた。 阪神・淡路大震災の震源域では30年以内にM7.0程度の地震の発生確率が最大8