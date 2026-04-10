アメリカではGLP-1受容体作動薬の普及により、劇的な減量を遂げて衣類のサイズが変化する消費者が急増しています。これにより、消費者がアパレル業界に年間最大130億ドル(約1兆9700億円)もの追加支出をもたらす可能性が浮上していると報じられています。Weight loss pills and GLP-1s: Stitch Fix, apparel retailers may benefithttps://www.cnbc.com/2026/04/09/weight-loss-pills-glp-1s-stitch-fix-apparel-retailers.htmlGLP-