DAZNは10日、「FIFAワールドカップ2026 DAZNアンバサダー」に小中高とサッカーに熱を注いだ成田凌さん、熱烈なサッカーサポーターである桐谷美玲さんが新たに就任することを発表した。大会期間中のライブや関連コンテンツ、事前番組などに出演する。FIFAワールドカップ2026全104試合をライブ配信するDAZNはアンバサダーを新たに創設。昨年12月に就任が発表された長友佑都とともに今大会を盛り上げていく。DAZNはリリースを通じ