ラージョ・バジェカーノを率いるイニゴ・ペレス監督が、9日のAEKアテネ戦を振り返った。同日、スペイン紙『アス』が伝えている。マドリードの下街を熱狂させるラージョ・バジェカーノは、ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）でノックアウトフェーズ・ラウンド8に進出すると、9日には1stレグでAEKアテネと対戦。バルセロナやレアル・マドリードも苦しむ“要塞”こと『バジェカス』の後押しを受けたロス・フランヒロホスは、