SUBARU（スバル）のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナル株式会社は9日、STIコンプリートカーWRX『STI Sport♯（シャープ）』を発表した。【写真】スポーティーでかっこいい…スバル、STIコンプリートカーWRX『STI Sport♯』内外装全部見せWRX『STI Sport♯』は、水平対向ターボエンジンとシンメトリカルAWD、現行WRXの日本仕様に初採用となる6速マニュアルトランスミッションなどのアセットを組み