サントスに所属するブラジル代表FWネイマールに、メジャーリーグサッカー（アメリカ合衆国1部リーグ ※以下MLS）行きの可能性が浮上している。現地時間9日、大手メディア『ESPN』が伝えている。『ESPN』によると、ネイマールの移籍先候補となっているのはFCシンシナティ。オハイオ州・シンシナティに本拠地を置くクラブであり、元日本代表FW久保裕也氏も所属していた。シンシナティは既にネイマールの代理人と接触しており、移籍