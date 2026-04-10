楽天のルーク・ボイト内野手(35)が10日、出場選手登録を抹消されることになった。ボイトは前日の日本ハム戦で2打席連続で遊ゴロ併殺打に倒れるなど、21打席連続無安打で、打率.140と不振にあえいでいた。昨季加入直後に2軍戦に出場して調整したが、2軍降格は初めてとなる。取材に応じた三木監督は「再調整です。状態が上がってくれないと、と彼とも話をしました」と説明。ボイトはこの日、中日との2軍戦に出場。第1打席で中