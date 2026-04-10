兵庫県加古川市で、農業用ため池を横断する県道の一部が約70mにわたって崩落しました。 【写真を見る】ため池にかかる県道の一部が約70m崩落…けが人なし兵庫・加古川市 きょう10日午前、加古川市平荘町小畑の農業用ため池「赤坂上池」にかかる県道・神戸加古川姫路線で、崩落が起きているのを建設業者が見つけ、加古川土木事務所に連絡しました。 土木事務所の職員が現場へ駆けつけたところ、県道の神戸方面車線の歩道部