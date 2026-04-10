４児の母でモデル・タレントの東原亜希（４３）が入学式でのコーディネートを公開した。１０日にインスタグラムで「先日息子の入学式でした」と報告。「３月末に寮に入った息子。数日ぶりに会う入学式！」と長男が親元を離れて入寮したことを明かし、白のフリルタイブラウスに黒のセットアップスーツ、その上に黒のハーフコートを羽織ったコーデショットをアップした。「寂しいとかいう親の気持ちは置いといて、自分で自分の