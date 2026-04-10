リヴァプールは9日、スコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンが契約満了に伴い、今シーズン限りで退団することを発表した。ロバートソンは2017年夏にハル・シティからリヴァプールへ完全移籍加入し、ここまで公式戦通算313試合で13ゴール69アシストをマーク。合計9つのタイトルをもたらした“偉大なる左サイドバック（SB）”をクラブは「彼は真のリヴァプールのレジェンドとして退団するだろう。これまで373試合の出場