G大阪は11日にホームでC大阪との「大阪ダービー」を迎える。最大のライバルとの一戦を前に、誰よりも期待されるのは主将のDF中谷進之介。「僕ができることは試合に勝って、チームに勢いを付けること。ガムシャラにやりたい」と冷静に気持ちを高めた。8日に行われたACL2準決勝第1戦バンコク・ユナイテッド戦（タイ）では前半に不運な形でPKを与え、さらに後半に退場処分を受けた。チームも0―1敗戦。「すぐに試合があるのは本当