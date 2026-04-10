人気漫画「Ｄｒ．コトー診療所」（小学館）の作者・山田貴敏氏が１０日、東京・日本橋伊場仙本社で行われたシーボルト江戸参府２００年記念事業制作発表会に出席した。山田氏は同事業のロゴを担当。さらに、中央エフエムでオンエアされるラジオ番組「シーボルトがやってくる！ヤァ！ヤァ！ヤァ！」（日曜・前１１時）内で１２日から放送されるラジオドラマ「空飛ぶ研究室〜江戸参府１４３日」に葛飾北斎役で出演し、声優に初挑