３０日に開催されるロックバンド・ＤＥＥＮの日本武道館公演「ＤＥＥＮＬＩＶＥＪＯＹＳｐｅｃｉａｌ日本武道館２０２６〜ＳＩＮＧＬＥＳ＋１〜」に、歌手の大黒摩季が友情出演することが１０日までに明らかになった。ＤＥＥＮのボーカル、池森秀一は、そば好きが高じて、自身がそば店「ＳＯＢＡＣＡＦＥＩＫＥＭＯＲＩ」を展開。日本武道館内に東京・赤坂に次ぐ２店舗目を開店させた。今回のライブは「開店記