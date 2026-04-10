元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が10日、Xを更新。中耳炎だと明かした。「中耳炎だとさっき耳鼻科で診断されました。数日前から右耳がプールの中に入ってるみたいな感じになり。その時間がどんどん長くなり。さっき病院で中耳炎と」と報告。続けて「中耳炎ってこんなにしんどいんだね。そして不安になる」とした上で「鼓膜の切開もすすめられましたが．今日の所はやめときました。いきなり切