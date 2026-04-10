祖父や祖母が亡くなった際、自分には相続財産がないと思っていたのに、あとから遺されていたことが分かったというケースもあるでしょう。 相続税は申告期限が決まっているため、相続財産を受け取って相続税を申告する場合には期限を過ぎていないか確認が必要です。 今回は、相続税の申告期限や税額の計算方法、孫が相続した場合の税額の例などについてご紹介します。 相続税の申告はいつまでにすれば