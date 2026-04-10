ＷＢＣ準々決勝ベネズエラ線で右膝を負傷したカブスの鈴木誠也外野手（３１）の復帰を地元メディアが歓迎した。「カブスビート」は９日（日本時間１０日）、「鈴木誠也の復帰がカブスの追い風になるかもしれない」との記事を配信した。ここまでカブスは６勝６敗でナ・リーグ中地区最下位。１０日（同１１日）の本拠地パイレーツ戦は今永昇太投手（３２）が先発予定で鈴木も復帰する。記事は「カブスの攻撃陣はシーズンの序盤