【セイバー／沖田 総司〔オルタ〕 最終再臨Ver.】 2027年2月 発売予定 価格：32,780円 アルターは、フィギュア「セイバー／沖田 総司〔オルタ〕 最終再臨Ver.」を2027年2月に発売する。価格は32,780円。 本製品は、スマホゲーム『Fate/Grand Order』より、2021年に開催された夏イベント「カルデアサマーアドベンチャー」に登場した「セイ