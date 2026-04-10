タレントの鈴木紗理奈（48）が9日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）に出演。海外での“コミュ力オバケ”ぶりが明かされた。息子が留学している米国に行き、WBCの準決勝と決勝を観戦してきた鈴木。「このまま住もうかと思っちゃった。旅行が大好きなの。ひとりで知らん人がいる知らんトコに行くのが大好きで…癖（へき）なんやと思うけど」と笑い、「知らん人と知らん町でいかに自分の名を