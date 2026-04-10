ウォリアーズ戦で攻め込むレーカーズの八村＝サンフランシスコ（ゲッティ＝共同）【サンフランシスコ共同】米プロバスケットボールNBAは9日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地サンフランシスコでのウォリアーズ戦に先発し、29分39秒プレーして12得点、2リバウンド、3スチールだった。チームは119―103で勝ち、51勝29敗となった。ブルズとツーウエー契約を結ぶ河村勇輝は敵地でのウィザーズ戦に途中出場し、21分46秒のプ