上海市のアートトイ生産工場責任者の獅子さんは7日、取材に答える中で、「ここ1カ月間ほど、原材料価格が少なくとも20％以上値上がりした」と明かした。原油価格の変動が大きくなったことを背景に、石油化学産業の川下産業であるアートトイ産業やキャラクターグッズ産業も原材料のプラスチックの価格が目に見えて上昇し、コスト上昇の圧力に直面している。記者が消費者として広東省東莞市にあるブラインドボックスのOEM（相手先ブ