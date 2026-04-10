顔が変わった！2026年4月10日、ミドルサイズミニバン「ノア」の新たな一部改良モデルを公開しました。ノアは、2001年に姉妹車「ヴォクシー」とともに誕生したミドルサイズミニバン。乗り降りしやすいスライドドア、多くの人や荷物を乗せられる広く快適な室内空間など、ミニバンならではのうれしさを徹底して追求したモデルとして登場しました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「ノア」です！ 画像で見る！（30枚）