従来イメージを刷新する先進的デザイン新しいクルマの方向性を示すコンセプトモデルは、自動車メーカーの未来を読み解くうえで重要なヒントになります。近年は電動化やデジタル化が進む中で、従来の価値観をどのように進化させていくのかが各社に問われています。そうした流れの中で登場した一台が、多くの関心を集めています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新たなカローラ」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）その