コカ・コーラシステムは、エナジードリンクブランド「リアルゴールド」と対戦格闘ゲームシリーズ『ストリートファイター』がコラボレーションしたキャンペーンを4月13日より開催することが発表された。 【画像あり】キャンペーンで当たるオリジナルデザイングッズ一覧 本キャンペーンでは、期間中に対象製品を購入し、ラベルに記載の二次元コード