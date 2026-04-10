女優の飯沼愛（22）が10日、自身のインスタグラムを更新。株式会社TSUKIMIに所属することを発表した。「ご報告です」と書き出し、「この度、株式会社TSUKIMIに所属することになりました」と発表。モノクロの近影も披露した。「これまで支えていただいた方々への感謝を忘れず、これから出会う方にも応援していただけるよう頑張ります」と意気込み、「改めて、よろしくお願いいたします！」と結んだ。飯沼は2021年、TBSテレ