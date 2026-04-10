日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が７日、３時間スペシャルで放送された。「最強２世の親子参観」のコーナーでは、サッカー日本代表・森保一監督の３人の息子が登場した。サッカー系ユーチューバーとして活動する長男・翔平さん、次男・圭悟さん、三男・陸さんで、それぞれサッカー歴はあり、長男は「Ｊ２でちょっと（やってました）」、次男は「オーストラリアで…」、三男は「アメリカで…」と明かした。今の仕事につ