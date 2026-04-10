大相撲の春巡業が１０日、千葉・成田市内で行われた。春場所新入幕の藤凌駕（藤島）が申し合い稽古で８番の相撲を取った。得意の押しで小結・熱海富士（伊勢ケ浜）らの胸を借りた。幕内・平戸海（境川）を力のある押しで押し出すなど３勝。「相手が強ければ強いほど燃える」と闘志を燃やした。今巡業で巡業初参加。ホープにはサインを求めて人が集まるが「ファンサービスも大事だけど自分の稽古の時間も大事」と明かす。会場に