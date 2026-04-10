◆女子プロゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第１日（１０日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）ツアー通算１勝の稲垣那奈子（三菱電機）が７バーディー、ボギーなしの６５で回り、稲垣がホールアウトした時点で首位に立った。石坂ＧＣ開催のトーナメント記録（２４年最終日の阿部未悠、２５年第１日の安田祐香）に並ぶビッグスコア。３月のダイキンオーキッドレディス