【モデルプレス＝2026/04/10】ファミリーマートは、4月14日より国内最大規模のリテールメディア・FamilyMartVisionを「ファミマTV」に改称。リニューアル第1弾として、中島健人、森香澄が登場する新番組をスタートすることを発表した。【写真】中島健人＆24歳KPOPアイドルの“貴重”寄り添いショット◆ファミリーマート「FamilyMartVision」から「ファミマTV」へ改称このたび、ファミリーマートは「店舗体験を楽しくするメディア」