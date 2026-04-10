若手の台頭が待ち望まれる巨人で、気がかりなのがプロ6年目の中山礼都だ。外野の定位置争いが激しい巨人、存在感を示せるか2026年シーズン、「6番・右翼」で自身初の開幕戦スタメン出場を勝ち取った。だが、4試合で13打数１安打と快音が出ず、その後はベンチスタートの試合が増えている。８試合出場で打率.136、0本塁打、1打点。他球団の首脳陣は「長打力があるし、ミート能力もある。外野の守備範囲も広いですしいい選手ですよ。