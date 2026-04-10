気象庁は今日10日「エルニーニョ監視速報」を発表しました。それによりますと、ラニーニャ現象に近い状態は解消し、エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態となっています。今後、春の間は平常の状態が続く可能性もあります(40%)が、エルニーニョ現象が発生する可能性の方がより高くなり(60%)、夏にはエルニーニョ現象が発生する可能性が高い(70%)とみられます。3月の実況気象庁は今日10日「エルニーニョ監視