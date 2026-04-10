アジア株買い一巡後は上げ縮小米イラン協議警戒、レバノン巡り先行き不透明感 東京時間14:14現在 香港ハンセン指数 25896.40（+144.00+0.56%） 中国上海総合指数 3991.14（+24.97+0.63%） 台湾加権指数 35338.08（+476.92+1.37%） 韓国総合株価指数 5874.54（+96.53+1.67%） 豪ＡＳＸ２００指数 8947.00（-26.21-0.29%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77401.94（+770.29+1.01%）