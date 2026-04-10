日本時間午後９時半に３月の米消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比３．４％上昇、コアの大方の予想は前年比２．７％昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の２．４％上昇、２．５％上昇から加速すると見込まれている。米クリーブランド地区連銀のインフレ予測モデル「インフレーション・ナウキャスト」は、３月の米消費者物価指数総合の前年比を３．２５％上昇、コアの前年