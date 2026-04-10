東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 国内企業物価指数（3月）08:50 結果0.8% 予想0.7%前回0.1%（-0.1%から修正）（前月比) 結果2.6% 予想2.3%前回2.1%（2.0%から修正）（前年比) 【中国】 消費者物価指数（CPI）（3月）10:30 結果1.0% 予想1.1%前回1.3%（前年比) 生産者物価指数（PPI）（3月）10:30 結果0.5% 予想0.4%前回-0.9%（前年比) ※要人