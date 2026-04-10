福岡ソフトバンクホークスは、みずほPayPayドーム福岡で5月8日〜10日の3日間開催する『ピンクフルデー2026』2戦目のゲストに、8日にメジャーデビューした4人組男性歌謡コーラス・グループ「モナキ」が決定したことを発表した。始球式にはメンバーを代表して福岡県出身のケンケンが登場し、試合終了後にはモナキのライブパフォーマンスを実施する。【写真】始球式を担当する福岡出身のモナキのケンケン野球観戦はもちろん、当日