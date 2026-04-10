片山財務相は10日、企業への税制優遇措置や補助金について、政策効果の低いものの廃止に向け、各府省庁で自己点検を行うよう求めました。片山財務相「今回いただいたご提案、ご意見を真摯にご検討いただき、無駄の徹底的な精査を含め、政策効果が低い租税特別措置や、補助金の見直しに要求・要望の段階から取り組みをお願いいたします」政府は、今年1月から2月末まで、企業への税制優遇措置となる「租税特別措置」や補助金の見直し