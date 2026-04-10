ひろぎんホールディングスが反発。ＳＭＢＣ日興証券は１０日、同社株の投資評価を３段階で真ん中の「２」から最上位の「１」に引き上げた。目標株価は１６００円から２２００円に見直した。株価は２５年年初比でＴＯＰＩＸを２割アウトパフォームしているものの、他行比では出遅れており、相対的な割安感を指摘。株主還元に注目しているほか、シップファイナンスで高実績を誇り、船舶融資の拡大にも期待している。