国際サッカー連盟(FIFA)は9日、170人の北中米ワールドカップ担当審判員を発表した。女性審判員は史上初選出が行われた前回大会に続いて6人が含まれているが、主審登録は3人から2人に減っている。今大会選出された女性主審はトリ・ペンソ氏(アメリカ)とカティア・ガルシア氏(メキシコ)の2人。ペンソ氏はブルック・マヨ氏とキャサリン・ネスビット氏の女性副審コンビとのトリオ選出を果たし、ガルシア氏はサンドラ・ラミレス女性