『ZIP!』（日本テレビ系）の公式SNSが更新され、Snow Manの阿部亮平が動物たちとふれあうオフショットが公開された。やわらかな表情を見せる阿部の姿に注目が集まっている。 【写真＆動画】モフモフ動物とふれあう阿部亮平／阿部亮平ら『ZIP!』ポスタービジュアル／オフショット＆撮影裏側 ■モフモフの動物たちに囲まれる阿部亮平 4月10日放送の『ZIP!』では、「Snow Man阿部亮平のクイズ一問だけ！」を放送。モフモ