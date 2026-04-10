【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、Disney+（ディズニープラス）にて5月1日より独占配信開始。このたび、メンバーの涙と笑顔が溢れる本予告＆キービジュアルが解禁された。 ■目指すのは、共に夢を追いかけた“原点の地”ロサンゼルス