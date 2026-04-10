丸八倉庫 [東証Ｓ] が4月10日後場(14:00)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比1.3％増の1.5億円となり、12-5月期(上期)計画の3億円に対する進捗率は51.0％となり、5年平均の50.1％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.9％→11.8％に低下した。 株探ニュース