井筒屋 [東証Ｓ] が4月10日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比36.3％減の4.7億円に落ち込んだが、従来予想の4億円を上回って着地。27年2月期は前期比5.9％増の5億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の7円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.4％減の4.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.8％→7.9