10日14時現在の日経平均株価は前日比1052.72円（1.88％）高の5万6948.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は508、値下がりは1021、変わらずは43と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を600.18円押し上げている。次いで東エレク が165.93円、フジクラ が114.44円、アドテスト が92.92円、ファナック が60.84円と続く。 マイナス寄与度