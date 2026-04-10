ベルク [東証Ｐ] が4月10日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比4.5％増の181億円になり、27年2月期は182億～200億円となり中央値での前期比は5.1％増となる見通しとなった。34期連続増収、21期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比8円増の132円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21.2％増の54.3億円に伸び、売上営業利