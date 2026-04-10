竹内製作所 [東証Ｐ] が4月10日後場(14:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比10.1％増の391億円に伸びたが、27年2月期は前期比6.9％減の365億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の220円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比94.8％増の63億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.1％→11.9％に大幅改善した。 株探