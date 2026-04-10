8日（日本時間9日）の敵地ブルージェイズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場した大谷翔平投手。攻守交替の間に行われるウォーミングアップの時間が「他投手より長く、特別扱いされているのでは？」という疑問が呈され、波紋を呼んだ。騒動のきっかけは、ブルージェイズのジョージ・スプリンガー外野手が球審に“抗議”したことにあったが、米記者は「スプリンガーは一切文句を言っていなかった」