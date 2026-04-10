「男性は本命にはお金をかける」とよく耳にしますが、実際は少し違うんです。男性にとって大事なのは金額ではなく、“どう使っているか”ということ。つまり、本命相手にはお金の使い方そのものが変わっていきます。見栄ではなく“満足度”に使う男性は本命に対しては、高い店やブランドでアピールしようとするよりも、「一緒にいて心地いいか」を優先する傾向があります。無理して背伸びするよりも、会話がしやすい場所や、相手が