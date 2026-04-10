朝、鏡を見たときに目元がぼんやりしていたり、フェイスラインがすっきりしないなど、「なんだか顔が重たい」と感じることはありませんか？40代以降に起こりやすいこの“むくみ”は、一時的なものではなく体の変化と深く関係しています。原因を知り、整え方を見直すことで改善していきましょう。“水分の問題だけではない”むくみの正体むくみというと水分の摂りすぎをイメージしがちですが、実際にはそれだけではありません。年齢